Ana Clara revela que está de mudança e mostra parte da nova casa - Reprodução/Instagram

Ana Clara revela que está de mudança e mostra parte da nova casaReprodução/Instagram

Publicado 04/08/2022 20:32

Rio - Ana Clara surpreendeu os fãs, nesta quinta-feira, ao revelar que está de mudança para sua casa nova, no Rio de Janeiro. A ex-BBB contou que, agora, está morando sozinha e ainda mostrou uma parte da residência. Fã de literatura, a apresentadora fez questão de exibir sua estante de livros, com diversos volumes organizados por cor.

fotogaleria

"Simplesmente um pedacinho da minha casa nova. Me mudei, tô morando sozinha e esse processo de montar meu espaço pra viver está sendo a coisa mais maravilhosa do mundo", contou a global. "Primeiro lugar que eu compartilho aqui tinha que ser minha estante linda prontinha! Mais tarde eu posto o vídeo do processo (de mais de uma hora) pra vocês verem!", completou ela.

Recentemente, Ana Clara levantou suspeitas de um possível affair com o também ex-BBB Arthur Picoli. Os dois tiveram uma breve interação nas redes sociais que deixou fãs curiosos: "E esse barulho de sapo no Twitter?", questionou a ruiva. "Só perde pro som da sua ignorada no WhatsApp", rebateu o crossfiteiro. Prontamente a apresentadora respondeu: "Que issssoooooo, perai". E foi o suficiente para o público começar a especular a existência de um romance entre os dois. "Eu shippo", brincou um.

Confira: