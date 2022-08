Fernando Medeiros e Aline Gotschalg - Reprodução/Instagram

Publicado 04/08/2022 16:45

Rio - Após revelar a cura de um câncer na tireoide, Aline Gotschalg foi homenageada pelo marido, Fernando Medeiros, com um longo texto publicado no Instagram. O comentarista esportivo exaltou a força com que a esposa, que conheceu no "BBB 15", enfrentou a doença.

fotogaleria "Nenhuma palavra será suficiente para agradecer a Deus. Poderia ser um sopro de vida, mas foi um sopro de luz e esperança. Eu te agradeço por ter sido forte. Não demonstrei minha fraqueza nesses 3 meses mas escrevo este texto chorando. Chorando de gratidão a Deus, chorando de emoção e chorando de felicidade pela mulher que tenho. Você é o amor da minha vida. Dessa e de outras. TENHO CERTEZA. Tudo mudou pra mim desde janeiro de 2015", escreveu.

"Esse foi o momento mais difícil de nossas vidas mas soubemos nos unir, nos blindar, nos amar. Trabalhamos, sorrimos, viajamos, nos amamos, refletimos, conversamos. Nos unimos mais ainda. Tenho orgulho de você. Parabéns por inspirar milhares de mulheres com simplicidade, verdade, elegância. Saiba que tudo que aconteceu foi para mostrar mais uma vez que você é divinamente iluminada. Essa será mais uma causa para você lutar e influenciar nesse país. Deus sabe das coisas, e ele sabe que eu sou louco por você. Te amo!"