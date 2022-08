Silvia Poppovic atualiza o estado de saúde do marido - Reprodução do Instagram

Silvia Poppovic atualiza o estado de saúde do maridoReprodução do Instagram

Publicado 04/08/2022 13:40

Rio -Silvia Poppovic, de 67 anos, usou o Instagram, nesta quinta-feira, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de seu marido, Marcello Bronstein, que está em tratamento contra uma leucemia. A apresentadora celebrou a evolução clínica do amado, internado Hospital Albert Einstein desde o início de julho, e disse que a medula doada pela filha do casal, Ana Bronstein, foi bem aceita pelo corpo do médico.

"É com muita alegria que venho aqui hoje. Agradeço a torcida, a reza, a energia para que esse dia chegasse. Depois de um mês, aconteceu a pega das novas células tronco doadas pela Ana na medula do Marcelo. É para comemorar, festejar. A partir de agora, ele começa a reproduzir o próprio, sangue, saúde e vida. Ana, obrigada. Parabéns pela coragem nesse processo delicado, Marcelo. Obrigada, médicos, enfermeiros, copeiros. Tem tanta gente envolvida", comentou ela, através de um vídeo.

Na legenda da publicação, Silvia escreveu: "Aconteceu, 21 dias depois do transplante de Medula Óssea, a esperada Pega das células tronco doadas pela Ana ao Marcello! Foram dias de muita luta, dor e angústia nesse tratamento médico tão complexo e delicado".







No início de julho, Silvia Poppovic usou as redes sociais para revelar que seu esposo, Marcello Bronstein, iniciaria o tratamento contra a leucemia. Na legenda de vídeo publicado no Instagram, a jornalista explicou: "Tentamos o tratamento clínico, mas não resolveu, por isso, a alternativa que nos resta é o transplante de medula. Um caminho difícil, mas temos esperança de que será salvador. Nossa filha Ana, muito generosa, foi a doadora; felizmente compatível!", declarou ela.