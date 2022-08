André Marques renova visual e recebe elogio de seguidores - Reprodução / Instagram

Publicado 04/08/2022 12:17 | Atualizado 04/08/2022 12:21

Rio - André Marques usou as redes sociais, na noite da última quarta-feira, para compartilhar sua mudança de visual com os seguidores. No Instagram, o apresentador publicou alguns registros, onde aparece com os fios alongados e de corte novo, adotando o estilo "coque samurai" e aproveitou para comemorar uma nova etapa da vida.

"Mudar é sempre bom. Seja livre. Não tenha medo. Acredite em você, saia da zona de conforto! Resolvi lançar um cabelo novo! Cortar o cabelo e mudar… Vira a energia… A vibe! Amei", comemorou André, no início da publicação.

Posteriormente, o apresentador celebrou as mudanças que permeiam sua vida e também, compartilhou detalhes de suas férias nas ilhas de Ibiza, localizadas na Espanha. "Nova fase. Novo ciclo. Novos sonhos. Deus é bom demais... Da Canastra, que amo, para a ilha mágica de Ibiza. Meu lugar favorito no mundo desde 2007! Recarregar energias, viver, sorrir, pensar, dançar, beber e principalmente… Agradecer. Férias merecidas, voltando … Vamos cozinhar pelo mundo e contar histórias de pessoas especiais e lugares especiais", concluiu.

Nos comentários do post de André, fãs aproveitaram para enviar mensagens de carinho. "Ficou lindo!", elogiou uma internauta. "Arrasou demais", afirmou outra. "Sempre inovando!", disse um seguidor. "Você merece!", escreveu uma usuária.

