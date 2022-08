Jade Picon, Sabrina Sato, Yasmin Brunet e mais famosos prestigiam festa em SP

Rio - A promoter Val Drummond reuniu um verdadeiro time de famosos em sua festa de aniversário, realizada em um hotel de luxo de São Paulo, na noite desta quarta-feira. Famosos como Jade Picon, Sabrina Sato, João Guilherme Silva e Schynaider Moura, os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, entre outros, prestigiaram o evento.

As celebridades capricharam nos modelitos para a festa. Jade Picon escolheu um vestido preto, com alguns recortes na altura do decote, e posou com seu já característico "carão". Sabrina Sato desfilou seu corpão escultural usando um vestido bem justinho e lilás. Quem também apostou no modelito preto foi a modelo Yasmin Brunet. Já Schynaider Moura escolheu um look mais casual, com direito a saia e jaquetinha jeans.

