Jéssica Costa, filha do cantor Leonardo, posa em praia de Fortaleza, no Ceará - Reprodução Internet

Jéssica Costa, filha do cantor Leonardo, posa em praia de Fortaleza, no CearáReprodução Internet

Publicado 04/08/2022 12:42

Rio - A influenciadora digital Jéssica Costa, filha do cantor Leonardo, postou no Instagram, nesta quinta-feira, algumas fotos em que aparece de biquíni curtindo uma praia em Fortaleza, no Ceará. "De ontem", escreveu Jéssica na legenda das imagens.

fotogaleria

Os fãs ficaram encantados com a beleza de Jéssica e fizeram elogios como "Linda", "Maravilhosa" e "Muito gata". Recentemente, Jéssica passou por um processo de emagrecimento que a levou a perder cerca de 30 quilos. "Estava muito insatisfeita mesmo e não me sentia segura, não existia autoestima em mim. Foi a partir desse ponto que resolvi ir para um spa para poder aprender na marra a fazer uma alimentação saudável e mudar meus hábitos", disse na ocasião.