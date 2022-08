Elana Dara esteve na festa de aniversário de Luísa Sonza recentemente - Reprodução/Instagram

Elana Dara esteve na festa de aniversário de Luísa Sonza recentementeReprodução/Instagram

Publicado 04/08/2022 10:16

Rio - Após a compositora Elana Dara denunciar injustiça em créditos por composição de 'Cachorrinhas', Luísa Sonza se manifestou sobre a polêmica envolvendo seu hit através do Twitter, nesta quarta-feira. A cantora disse que ficou assustada com o caso e, sem citar nomes, acusou pessoas de se aproveitarem de sua fama.

fotogaleria

"Sempre ouvi falar que quando artista tem sucesso, cola muita sanguessuga e gente que quer teu mal em volta e nunca acreditei muito. Sempre acreditei no bem e que as pessoas eram massa. Hoje, aos 24 anos, me pego assustada em ver que, realmente, a maioria só quer te sugar e não liga de verdade para você", declarou a cantora. "To fora", continuou.

smp ouvi falar q qnd artista tem sucesso cola mt sanguessuga e gnt q quer teu mal em volta e nunca acreditei mt. Smp acreditei no bem e q as pessoas eram massa, hj aos 24 anos me pego assustada em ver q realmente, a maioria só quer te sugar e n liga de vdd p vc. — LUÍSA SONZA (@luisasonza) August 3, 2022

Em seguida, Luísa avisou aos fãs que conversou com Elana e tudo está resolvido. "E, só para avisar, conversei com a Elana. Não acho que ela seja uma má pessoa. Acho que ela foi cabaça em vir aqui no Twitter e ficar pilhada sem nem sequer trocar ideia comigo. E nem ver todos os lados. Acontece. Já nos resolvemos. Agora do jeito certo, conversando, eu e ela".

E só p avisar, conversei c a Elana, n acho q ela seja uma má pessoa, acho q ela foi cabaça em vir aqui no tt e ficar pilhada sem nem se quer trocar ideia cmg. E nem ver tds os lados.Acontece. Já nos resolvemos. Agora do jeito certo, conversando, eu e ela. :) — LUÍSA SONZA (@luisasonza) August 3, 2022

Na mesma rede social, Elana confirmou que conversou com a cantora. "Não sou ingrata. Só estava na pilha e a Luísa é uma artista fod* para caralho que, obviamente, se eu vou lá lançar uma música sobre cachorro não pega top 1. É isso, respeito todo o trabalho feito por toda equipe dela, não queria me sentir passiva e acabei agindo de um jeito imbecil", começou ela.

não sou ingrata, só tava na pilha e a Luisa é uma artista foda pra caralho que obviamente se eu vou la lançar uma musica sobre cachorro nao pega top 1. é isso, respeito todo o trabalho feito por toda equipe dela, n queria me sentir passiva e acabei agindo de um jeito imbecil — nana (@elanadaras) August 3, 2022

"Acabei de conversar com a Luísa. Acredito que minha indignação foi um conjunto de fatores que foi acontecendo (e que ela não tinha controle) e eu dei, sim, uma vomitada no Twitter com o objetivo de fazer as pessoas valorizarem o processo de composição e acabou virando uma bolota", continuou.

acabei de conversar com a Luisa, acredito q minha indignação foi um conjunto de fatores que foi acontecendo (e que ela não tinha controle) e eu dei sim uma vomitada no twitter, com o objetivo de fazer as pessoas valorizarem o processo de composição e acabou virando uma bolota + — nana (@elanadaras) August 3, 2022

Por fim, a compositora reforçou: "E galera, nesse meio todo mundo fica deixando subir em cima e eu reagi querendo mostrar meu lado para não ser só mais uma pessoa que aceita tudo e bla bla bla e agora, vocês estão achando que eu quero 'crédito'. Não é isso, nunca foi. Paz e vamos ouvir a música", comentou ela, que concluiu: "Mas, sim, compositor está em um lugar sem atenção nenhuma para deixar as % corretas e justas. Todo mundo vai se enfiando, porque colocou uma vírgula, e aí vira uma briga de ego de quem fez mais".



mas sim, compositor ta em um lugar sem atenção nenhuma pra deixar as % corretas e justas, todo mundo vai se enfiando pq colocou uma vírgula, e ai vira uma briga de ego de quem fez mais. é isso e fora bolsonaro — nana (@elanadaras) August 3, 2022

Entenda o caso

A compositora Elana Dara usou as redes sociais para fazer um desabafo. Sem citar nomes, a artista que participou da criação do hit 'Cachorrinhas', de Luísa Sonza, criticou a forma como compositores recebem os créditos por seu trabalho na indústria musical. A jovem chegou a dizer que só liberou o lançamento do canção interpretada pela gaúcha por ter sido "parceira, inocente e medrosa".

"Quando eu estiver no topo, compositor vai ter voz pra car*lho, vai ser valorizado como merece! Porque é muito injusto e frustrante você não levar crédito por uma ideia sua (crédito e justiça em porcentagem de composição também)", comentou a profissional.

"Eu só não travei o lançamento da música, porque fui muito parceira (inocente e medrosa). Não estou querendo 'mexer' com ninguém. Só estou relatando um fato que acontece o tempo todo nas composições. Estava vendo a Ariana Grande falando da mina que pensou em 'Positions' e sem falar de gente tentando surrupiar porcentagem de compositor (que já é pouco)", continuou a artista.

Com a repercussão de seus tweets, Elana se defendeu de comentários acusando a compositora de querer ganhar atenção em cima do sucesso de "Cachorrinhas". "Quem me conhece sabe que sou muito tranquila e quero chegar em todos os lugares possíveis com o meu trabalho e minha arte. A crítica foi a esse movimento que rola na composição do pop, que é f*da o apoio de artistas mais relevantes no mercado, para só deixar tudo justo nas divisões, saca?", completou.