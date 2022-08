Marcelo e Ivete Sangalo - Reprodução Internet

Marcelo e Ivete SangaloReprodução Internet

Publicado 04/08/2022 07:53

Rio - A cantora Ivete Sangalo, de 50 anos, postou no Instagram, na noite desta quarta-feira, uma foto em que aparece ao lado de seu filho mais velho, Marcelo, de 12. Na imagem, Ivete está usando uma tipoia. A cantora, no entanto, não revelou o que aconteceu para precisar imobilizar o braço. Ivete e Marcelo estavam no Chile.

fotogaleria

"Meu parceiro lindo de viagem. Te amo, cara. Acho que ele parece mais comigo do que eu", brincou a cantora, fazendo referência a impressionante semelhança entre ela e Marcelo. Além do adolescente, Ivete também é mãe das gêmeas Helena e Marina, de 4. Todos são frutos do casamento com Daniel Cady.