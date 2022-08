Isadora Ribeira foi atingida por onda forte enquanto tirava fotos em pedra na praia - Reprodução/Instagram

Isadora Ribeira foi atingida por onda forte enquanto tirava fotos em pedra na praiaReprodução/Instagram

Publicado 04/08/2022 21:47

Rio - Conhecida como musa dos anos 1990, Isadora Ribeiro chamou a atenção dos seguidores, na última quarta-feira, ao compartilhar um vídeo feito no momento em que a atriz é derrubada por uma onda forte na praia. A famosa fazia pose para algumas fotos em uma pedra, quando tomou o caldo que foi registrado por sua filha. Nesta quinta-feira, a ex-"Garota do Fantástico" voltou aos Stories do Instagram para tranquilizar os fãs e explicar o que aconteceu.

Galeria de Fotos Isadora Ribeira foi atingida por onda forte enquanto tirava fotos em pedra na praia Reprodução/Instagram Isadora Ribeiro Reprodução/Instagram Isadora Ribeiro Reprodução/Instagram Atriz Isadora Ribeiro reprodução do Instagram

"Foi o maior susto da minha vida! Eu tava lá sentadinha, fazendo as fotos... Depois, começou a anoitecer, eu pedi pra minha filha fazer um videozinho para os Stories. As ondas (estavam) muito fraquinhas, todas suaves, calminhas, batendo na pedra. De repente, uma muito forte nos pegou de surpresa", começou a artista, que esteve em novelas como "Pedra Sobre Pedra" e "Mulheres de Areia".

Em seguida, Isadora relembrou o momento em que foi atingida pela onda: "Veio em cima de mim e da minha filha que estava fotografando. Nos derrubou, me arrastou e eu segurei na pedra. Mas a gente escapou! Isso foi um alerta, porque é dessa forma que acontecem os acidentes", avisou ela. O vídeo feito na hora do tombo ficou salvo entre os destaques no Instagram da famosa.

Confira: