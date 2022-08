Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Reprodução/Instagram

Publicado 04/08/2022 20:00

Rio - Com o término das gravações da novela "Além da Ilusão", Larissa Manoela aproveitou para curtir as férias na Itália e o namorado da atriz, André Luiz Frambach, não escondeu a saudade da amada. Em uma postagem no Instagram, o ator compartilhou alguns cliques ao lado de Larissa Manoela.