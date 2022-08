Solange Almeida - Reprodução/Instagram

Publicado 05/08/2022 18:02

Rio - Solange Almeida começou o mês de agosto animada. A cantora de forró compartilhou em seu Instagram, nesta sexta-feira (5), uma foto usando biquíni verde junto com uma mensagem empoderadora para as seguidoras. Ela também aproveitou para lembrar aos fãs que faz aniversário no próximo dia 29.



"Chegou o meu mes! Agosto, seja bem vindo. Rumo aos 48 [anos]", avisou. "Aproveita e deixa o sol entrar pela casa!!!! Valorize-se, afinal vocês é um diamante", ensinou a artista.