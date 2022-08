Adriane Galisteu e Jô Soares - Reprodução/Instagram

Publicado 05/08/2022 16:29

Rio - Em entrevista para o "Balanço Geral Manhã", da Record TV, Adriane Galisteu desabafou sobre a morte de Jô Soares. A apresentadora, que vive no mesmo edifício que o jornalista e diretor, no bairro de Higienópolis, em São Paulo, contou que Jô Soares enfrentava uma situação complicada na saúde. Ele estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, onde tratava uma pneumonia. A causa da morte ainda não foi divulgada. O sepultamento e o velório de Jô serão reservados à família.

fotogaleria "Ele estava em um momento delicado de saúde. Ele fazia um tratamento complicado, com a idade avançada, ia e vinha do hospital, mas não importa. A gente nunca está preparado para a partida. Não sei lidar com a morte", relatou.

Adriane Galisteu comentou a partida de Jô Soares e a saudade que sentirá dele. "Ele era um homem tão brilhante. Eu me pergunto como vai ser o mundo sem o Jô. Ele era divertido e de uma generosidade sem palavras. Era uma delícia estar do lado dele. Agradeço a Deus por meu caminho ter cruzado o dele em algum momento e a gente ter conseguido conviver tantos anos juntos", afirmou. "Ele puxou a minha orelha várias vezes. Tanto profissionalmente como em conselhos de vida. Vai ser difícil descer no elevador e nunca mais sentir o cheiro do Jô. Ele tinha um perfume muito característico. Meu filho sempre reconhecia: 'Tio Jô desceu no elevador'", disse.

Nas redes sociais, a apresentadora prestou uma homenagem ao amigo. "Meu Deus o mundo sem

você…. Meu amado amigo, diretor, conselheiro, vizinho. Que tristeza… Você sempre foi cercado de amor e sempre será assim! Vou seguir te aplaudindo e através de suas obras aprendendo com você! Obrigada por tantas risadas, tantas conversas e por todos os ensinamentos. Te amo eternamente!"