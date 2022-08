Jesuita Barbosa troca beijos com rapaz em praia da Zona Sul do Rio

Rio - Jesuita Barbosa, de 31 anos, foi clicado no maior clima de romance em uma praia da Zona Sul do Rio, na tarde desta sexta-feira. O ator trocou carinhos e beijos com um rapaz nas areias do Leblon. Os dois também aproveitaram o dia ensolarado para renovar o bronzeado. De sunga preta, o ator exibiu o corpo em forma. Para espantar o calor, ele deu um mergulho no mar. Jesuita está no ar como Jove, em 'Pantanal', da TV Globo.

