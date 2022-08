Jô Soares morre aos 84 anos em São Paulo - Divulgação / TV Globo

Jô Soares morre aos 84 anos em São PauloDivulgação / TV Globo

Publicado 05/08/2022 15:36

Rio - Após a morte de Jô Soares abalar o país , nesta sexta-feira, a produtora Anne Porlan fez questão de esclarecer que o humorista não foi vítima de complicações da covid-19. Ela, que trabalhou por 22 anos no "Programa do Jô", afirmou ao telejornal "SP1", da TV Globo, que o apresentador faleceu de causas naturais, após passar uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia.

Amigos e familiares se despedem de Jô Soares em velório em São Paulo fotogaleria

A repórter Thaís Luquesi disse que conversou com a produtora sobre a causa da morte do humorista: "Ela pediu para reforçar uma informação de que o Jô morreu de maneira natural. Ele não tinha nenhum problema com covid-19. Ela pediu pra que isso fosse reforçado, porque algumas pessoas chegaram a suspeitar e ela reforçou que não. Ele era muito cuidadoso e vinha sofrendo com problemas recorrentes urinários", contou.

Mais cedo, no "Encontro", foi revelado que a família de Jô Soares cumprirá um pedido do ator ao não divulgar a causa de sua morte. "Saiu agora pouco uma nova nota do hospital Sírio-Libanês dizendo que não haverá sequer uma coletiva de imprensa. Também não vai ter entrevistas médicos que acabaram atendendo o Jô e acompanharam desde o mês passado. Ainda de acordo com essa nota, a família solicitou discrição do caso a pedido do próprio Jô com relação a tudo isso", afirmou o repórter Tiago Scheuer.