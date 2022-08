Cleo Pires e o marido, Leandro, no casamento de Lais Ribeiro - Reprodução do Instagram

Cleo Pires e o marido, Leandro, no casamento de Lais RibeiroReprodução do Instagram

Publicado 05/08/2022 20:24

Rio - Cleo usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar com os fãs uma curiosidade sobre seu casamento com o modelo Leandro D'Lucca. Em vídeo publicado no Instagram, o casal responde a pergunta de um seguidor sobre "a maior briga" que os dois já tiveram. Primeiro, os famosos disseram que nunca tinham entrado em um conflito sério nos quase dois anos de relacionamento, mas relembraram uma situação tensa que viveram juntos.

"A gente teve uma briga, que foi por um vacilo meu. A Cleo sabe se defender, ela é sinistra. Só que aconteceu um fato ali, eu achei que um cara estava vindo de uma forma muito abrupta e eu, meio que fui interromper...", começou Leandro, quando Cleo completou: "Eu falei pra ele: 'tá tudo bem, você não precisa me proteger'. E ele ficava pra mim: 'eu não estou querendo de proteger, eu estou cuidando de você'. E eu: 'mas você entende que não precisa?'. E ele não conseguia sair da onda", contou.

Em seguida, o modelo disse ter levado uma bronca da amada por causa de seu comportamento: "Resumindo, ela foi super fofa comigo e eu entrei em uma brisa nada a ver. Tomei um esporro, bem dado!", afirmou. "Eu dou tudo pra não brigar, mas pra sair da briga é difícil, gente", declarou a filha de Gloria Pires e Fábio Jr.

"Deu tudo certo! A gente está aqui, a gente aprendeu. É bom que de toda a situação ruim, você sempre consegue aprender alguma coisa", refletiu Leandro. "E eu acho que a gente tem muito cuidado em não ser violento um com o outro, não ser agressivo", comentou Cleo, antes dos dois trocarem declarações: "Ela é a mulher da minha vida!", disse o rapaz. "Você é o homem da minha vida", respondeu a atriz.

