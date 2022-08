Ana Hikari detonou a TV Globo por escalar atores brancos para gravação em cenário 'oriental' - Reprodução/Instagram

Publicado 05/08/2022 16:49

Rio - Ana Hikari usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para manifestar sua chateação com o capítulo de "Cara e Coragem" exibido pela TV Globo na última quinta-feira. Em postagem no Twitter, a atriz criticou o fato da emissora escalar os apresentadores Bruno De Luca e Ana Clara para uma participação especial que se passa nos bastidores de um comercial com um cenário "inspirado na cultura oriental".

A artista compartilhou um tweet criticando o canal e acrescentou uma fileira de emojis com cara de palhaço. "Esse emoticon é a minha foto do crachá de atriz contratada da casa cada vez que a empresa faz uns yellowface/whitewashing/abordagens racistas e eu tenho que fingir que tá tudo certo", desabafou ela, citando os termos que se referem a quando atores brancos assumem papéis de personagens asiáticos.

"Lembrando que isso não é um ataque pessoal a nenhum ator ou atriz, ok? Essa questão é muito maior do que uma questão individual", acrescentou a artista.

Em outro momento, Ana chegou a ser elogiada por um internauta pela coragem de detonar a Globo, onde interpretou Tina na novela "Malhação: Viva a Diferença". No entanto, a artista confessou: "Eu falo com medo mesmo (risos). Eu falo aqui, falo lá dentro, internamente, com quem pode me ouvir... Eu tô ciente de que eu não posso fugir do que eu acredito, mas vou sempre com medo do que pode acontecer. Infelizmente, o medo ainda me pertence (risos)", admitiu ela.

A crítica de Hikari foi relacionada ao capítulo desta quinta-feira de "Cara e Coragem". No episódio, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) trabalham como dublês de ação em um comercial estrelado pela ex-BBB Ana Clara e o apresentador Bruno De Luca. Antes das cenas irem ao ar, o Gshow publicou fotos dos bastidores no Instagram e explicou que se tratava de um "set todo inspirado na cultura oriental".

(esse emoticon é a minha foto do crachá de atriz contratada da casa cada vez que a empresa faz uns yellowface/whitewashing/abordagens racistas e eu tenho que fingir que ta tudo certo) https://t.co/Wn9RcJiB4V — Ana Hikari (@_anahikari) August 5, 2022