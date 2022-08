Claudia Raia e Jô Soares - Reprodução/Instagram

Publicado 05/08/2022 15:17

Rio - Ex-namorada de Jô Soares, Claudia Raia lamentou a morte do apresentador na madrugada desta sexta-feira (05). O ator, diretor, escritor e jornalista faleceu aos 84 anos, em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, onde tratava uma pneumonia. A causa da morte ainda não foi divulgada. O sepultamento e o velório de Jô serão reservados à família.

O namoro de Claudia Raia e Jô Soares teve início na década de 1980. Em recente entrevista para o canal Téte a Theo, a atriz comentou sobre o relacionamento com o apresentador. "Eu não vislumbrava me apaixonar por ele, até porque eu era namorada de Raul Gazolla… e de repente eu me apaixonei pelo Jô, que era um homem espetacular. Nem eu dava conta daquilo, eu era muito jovem [tinha 17 anos]. Apaixonada por um homem esteticamente fora dos padrões que eu estava acostumada. Tipo 30 anos mais velho do que eu. Eu era mais nova que o filho dele. Então, era bizarro", contou.

Na publicação, Claudia Raia demonstrou a tristeza com a partida do amigo. "Receber a notícia da morte do Jô foi um choque para mim. Sabe aquelas pessoas que a gente acha que estarão sempre aqui, que são eternas? Jô era uma dessas pessoas para mim. Meu pai, meu amor, meu amigo, meu conselheiro… Ele representava tanta coisa para mim! Seu jeito de encarar a vida, de olhar e reparar em quem estava diante dele sempre me inspirou. Atenção genuína e o nosso tempo são das coisas mais preciosas que podemos dar a alguém. Jô era especialista nisso. Um ser humano inspirador, genial, talentoso e sempre disponível. Uma pessoa que fazia questão de exaltar os outros, de incentivar, de dar a mão e levar pelo braço quem quer que fosse. Pode reparar em suas entrevistas: muitas vezes, ele segurava na mão do entrevistado para tranquilizá-lo. Era esse o nível de cuidado com o outro que ele tinha! Conhecer o Jô foi um divisor de águas na minha vida: antes dele eu era Maria Claudia Motta Raia; depois dele, eu passei a ser Claudia Raia. Sim, foi ele quem me batizou artisticamente, e isso já diz tudo. Não haveria hoje uma Claudia Raia sem o Jô. Seja porque ele me deu o nome artístico, me deu a primeira oportunidade na TV e porque salvou a minha vida, quando me pegou pela mão e me levou ao médico depois de ver uma pinta na minha perna. Lá descobri que era um melanoma. Ele salvou mesmo a minha vida! Me acalma saber que sempre o celebrei em vida. Sempre disse a ele o quanto a amava, o quanto ele era, e continuará sendo, importante para mim, na minha trajetória. Hoje, no lugar das gargalhadas que sempre demos juntos, sinto um vazio enorme. Mas o que perdurará não será a tristeza pela sua partida: será a saudade e as memórias tão preciosas que cultivamos. Seu legado será eterno, Jô. Já estou com saudade. Te amo para sempre!"