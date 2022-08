Thammy Miranda e Andressa Miranda com o filho Bento - Reprodução

Thammy Miranda e Andressa Miranda com o filho Bento Reprodução

Publicado 05/08/2022 18:12

Rio - Andressa Miranda usou o Instagram nesta sexta-feira (05) para se explicar após dizer que seu filho, Bento, de 2 anos, não estaria dentro do espectro autista porque é uma criança "perfeita". Com a repercussão do comentário, a esposa de Thammy Miranda pediu desculpas nas redes.