Bruna Marquezine aparecendo chorando em post de aniversário do diretor de 'Besouro Azul'Reprodução/Instagram

Publicado 05/08/2022 18:38

Rio - Bruna Marquezine foi homenageada por amigos e fãs , na última quinta-feira, ao completar 27 anos de idade. O aniversário da atriz também foi celebrado por Ángel Manuel Soto, diretor de "Besouro Azul", filme da DC Comics que marca a estreia da brasileira em Hollywood. Em postagem nos Stories do Instagram, o cineasta compartilhou fotos dos bastidores do longa em que Bruna aparece chorando enquanto abraça o diretor.

"Feliz aniversário, Bruna Marquezine! Muito obrigado pela oportunidade de criar com você e fazermos mágica juntos. Eu te amo muito, Bruh", declarou o porto-riquenho, na legenda escrita em português. A aniversariante do dia fez questão de responder Soto em seus próprios Stories: "Eu te amo muito! Obrigada por tanto. Saudade", escreveu ela.

Bruna também recebeu as felicitações de Anitta, com quem fez as pazes recentemente , e de Xolo Maridueña, o protagonista de "Besouro Azul". Apontado como suposto affair de Marquezine, o ator abriu o álbum de fotos com a morena e escreveu: "Feliz aniversário, monstro da fofoca. Até depois de gravar um filme inteiro juntos, você ainda me aguenta, o que significa que você merece o aniversário mais feliz de todos".