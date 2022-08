Anitta e Bruna Marquezine - Reprodução do Instagram

Publicado 04/08/2022 15:32

Rio - Anitta usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para celebrar o aniversário de Bruna Marquezine. Em postagem nos Stories do Instagram, a cantora publicou uma foto das duas juntas em Paris e se declarou para atriz, que completa 27 anos.

"Hoje é aniversário da mais mais. Minha 'brasiddi' maravilhosa, sem igual. Merece tudo de bom. Amo. Amo. Amo", escreveu a Poderosa. E Bruna respondeu também pelos Stories: "Obrigada! Saudade! Te amo", disse, com um emoji de coração.

As famosas fizeram as pazes recentemente, na Semana de Moda em Paris, na França, após um desentendimento que rolou quando Anitta ficou com Neymar Jr. pouco depois do jogador terminar o namoro com Bruna. Em entrevista ao "PodDelas", a atriz celebrou a reconciliação com a cantora e minimizou a polêmica que aconteceu em 2019.

"A gente nunca brigou, mas rolou uma questão. Eu fiquei magoada, tá claro, não tem por que falar que não foi nada, eu fiquei chateada e viram. Mas não tenho mais argumento para sustentar isso. Naquele momento pode ter feito sentido, mas depois que as coisas se resolveram, por que ainda existe? E as pessoas também gostam de reforçar isso, a inimizade, a competição, de exaltar uma e diminuir outra. E várias vezes eu perguntava 'por que eu não falo com ela?'", contou Marquezine.