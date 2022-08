Leonardo diz que sertanejos tem medo de Xororó - Reprodução de vídeo

Publicado 04/08/2022 12:50

Rio - Leonardo explicou o motivo de não ter um grupo com os outros amigos sertanejos, como Zezé Di Camargo e Luciano e Chitãozinho e Xororó, em um aplicativo de mensagem. Em entrevista ao programa 'Resenha do Ale Oliveira', no YouTube, o cantor se divertiu ao dizer que ninguém falava nada e que o pai de Sandy e Jr. é contra compartilhamento de sacanagens.

"Tinha um grupo lá dos amigos e eu deletei todo mundo, não quero saber de grupo. Eles não falam nada, para que eu quero saber de grupo? Não falam uma frase, um 'bom dia, filho da pu**'", contou, aos risos.

Em seguida, Leonardo ainda confessou que os sertanejos não compartilhavam sacanagens por medo de Xororó. "Não pode, o Xororó é contra sacanagem. Se por uma coisinha lá... Não sei o que eu coloquei um dia e o Chitãozinho disse 'tira, apaga essa porra'. Resumindo, todos nós temos medo de Xororó. E ele é o menorzinho de todos, mas 'nós' tem medo", revelou o cantor.

Veja o vídeo: