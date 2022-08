Bruno de Luca e Stéfany Vidal conhecem as Cataratas do Iguaçu - Divulgação

Bruno de Luca e Stéfany Vidal conhecem as Cataratas do IguaçuDivulgação

Publicado 04/08/2022 12:58

Rio - Bruno De Luca embarcou para as últimas gravações da próxima temporada do seu programa de viagem, "Vai Pra Onde Mozão?", ao lado da noiva, Sthéfany Vidal. Juntos, os dois conheceram as Cataratas do Iguaçu e outros pontos turísticos de foz do Iguaçu. O apresentador já adiantou um pouco do que o público pode esperar.

fotogaleria

"Foi incrível a viagem, a gente amou conhecer as Cataratas, a expressão da força da natureza muito forte ali na nossa frente é chocante, impactante. A gente fica deslumbrado olhando, admirando, é muito legal só de olhar! Depois fizemos um passeio de barco de batizado, tomando água das Cataratas na cabeça. Foi muito maneiro, divertido e engraçado também! Estava muito frio mas a água é quente, faz um bafo quente de calor e isso nos encorajou a querer se molhar", revelou.

O casal, que espera a primeira filha, também conheceu outros locais. "Também conhecemos o marco das três fronteiras, onde se encontram o Brasil, Paraguai e Argentina. Fomos na maior roda gigante da América Latina. Visitamos o Parque das Águas que foi incrível, a Sthéfany pirou porque ela ama os animais! A gente alimentou periquitos, araras, papagaios, jogamos ovinho de codorna para os tucanos. Eles cuidam muito das aves, fazem um trabalho incrível. É um passeio maravilhoso, para toda a família. Outro momento que gostamos muito foi sobrevoar as Cataratas de helicóptero, ver todo aquele espetáculo de cima", relembrou.

O trabalho em conjunto com Sthéfany será o primeiro com a participação de um acompanhante desde a estreia do "Vai Pra Onde", em 2007.