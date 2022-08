Andressa Urach desabafa sobre estresses e decepções em seu canal no youtube - Reprodução / Youtube

Publicado 04/08/2022 13:30 | Atualizado 04/08/2022 13:31

Rio - Andressa Urach usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira, para publicar um novo vídeo sobre sua rotina. Em seu canal no Youtube, a influenciadora desabafou sobre ter passado por algumas decepções e afirmou que faria uma mudança completa em sua vida.

Ao chegar no salão de beleza onde gravaria o vlog, Andressa contou que está lidando com altos níveis de estresse. "Andei me estressando e aranquei quase toda a extensão de cílios. Estou muito estressada e decidi tirar o megahair [no salão] para não tirá-lo na unha. Falo isso para vocês terem noção do meu estresse", disse.

Durante o relato, a influenciadora revelou que não fará mais eventos, em decorrência das decepções que sofreu recentemente, causadas pelo conflito com o filho. "Por enquanto, não farei eventos. Estou passando por uma fase muito delicada da minha vida. Neste momento, preciso de paz interior. O lado financeiro [de fazer eventos] é bom, eu preciso. Tenho muita conta para pagar, afinal eu abri um empresa tenho impostos e funcionários a pagar, mas, na vida, existem fases. Eu me entrego 100% a tudo o que eu faço. Neste momento, não consigo me entregar [aos eventos]", admitiu. "Vou cuidar da minha saúde mental, vou continuar meu tratamento psiquiátrico, meus remedinhos, minha fé em Deus. Só Ele para curar minhas feridas e minhas decepções. Foram muitas decepções nos últimos tempos", acrescentou.

Conflito com o filho

A briga entre Andressa Urach e o filho, Arthur, veio à tona em junho deste ano, quando a influenciadora publicou um vídeo onde criticava a postura do jovem e também, de sua namorada, Brenda. No registro, a youtuber o chama de "mal agradecido" e rebate comentários feitos por ele, de que o padrasto seria "controlador" com sua mãe.

No final de julho, Arthur usou as redes sociais para acusar Andressa de ter excluído diversos vídeos do canal que compartilha com a namorada no Youtube e ainda, ironizou a imagem de "boa mãe" que, segundo ele, a influenciadora transmite para os demais. "Para vocês verem que mãe boa, não é mesmo? Ela acabou de entrar no meu canal e excluiu boa parte dos meus vídeos. E ela cancelou o meu número, tá bom? Mesmo a gente pagando", disparou Arthur, ao postar fotos de tela em que o dispositivo de Andressa aparece nos acessos de login do canal. "Preciso dizer mais alguma coisa?", questionou.

Em resposta, a influencer admitiu estar sofrendo com toda situação e ser incapaz de fingir que não se importa com o conflito. "Se estou triste, mal, você vai ver no meu rosto. Não consigo esconder, fingir que está tudo bem e que não tem nada acontecendo. Mas vida que segue... Meu coração está despedaçado por tudo que tem acontecido", declarou, na época.