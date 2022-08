Sylvia Bandeira e Jô Soares - Reprodução do Instagram

Publicado 05/08/2022 15:05 | Atualizado 05/08/2022 15:07

Sylvia compartilhou uma foto antiga dos dois juntos. "Muito triste", escreveu ela na legenda. Através dos comentários, fãs e amigos desejaram força a artista, que está em cartaz com o espetáculo 'Charles Aznavour', na Zona Sul do Rio. O trabalho mais recente da musa dos anos 70 na televisão foi em "Sol Nascente", da TV Globo, em 2017.

Além de Sylvia, Jô Soares foi casado com a atriz Teresa Austregésilo de 1959 a 1979. Com ela, teve um filho: Rafael Soares, nascido em 1964, que era autista. Ele morreu aos 50 anos, em 2014, vítima de um câncer no cérebro. Ele também casou-se com a designer gráfica Flávia Junqueira Pedras Soares, de quem se separou em 1998. Entre as namoradas famosas do apresentador estão as atrizes Claudia Raia e Mika Lins.