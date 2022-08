Doja Cat choca fãs ao raspar sobrancelhas e cabelos durante live - Reprodução / Instagram

Publicado 05/08/2022 13:19

Rio - Doja Cat, de 26 anos, surpreendeu fãs durante uma live transmitida pelo Instagram, na última quinta-feira. No registro, a rapper realiza uma mudança radical no visual, raspando os cabelos e igualmente, as sobrancelhas. Na ocasião, ela ainda afirmou que nunca gostou de ter fios compridos, sejam naturais ou de perucas.

fotogaleria

"Não consigo acreditar que demorou tanto para eu simplesmente decidir isso, 'raspe a porr* da cabeça'", iniciou a cantora. "Sinto como se nunca tivesse precisado ter cabelo. Tipo, eu gosto de não ter cabelo. Eu nunca gostei de ter cabelo. Eu não posso te dizer uma vez desde o começo da minha vida que eu tenha pensado 'isso é legal'. Só não gosto de ter cabelo", revelou.

Ao falar sobre como as madeixas a incomodam no cotidiano, Doja admitiu sentir-se mal até mesmo com as laces, as perucas de cabelo humano comumente usadas por ela. "Sempre que eu ia treinar e eu estava usando perucas, que estavam ficando 'bregas', por conta da umidade, elas começavam a deslizar e descascar na minha cabeça [...] Eu estava malhando, mas não conseguia me concentrar porque estava mais preocupada com a aparência e como o cabelo estava, além de como mantê-lo preso no couro cabeludo"', desabafou.

Depois de raspar a cabeça, a cantora decidiu que também se livraria das sobrancelhas."O meu maquiador acabou de me mandar uma mensagem, 'você está raspando as sobrancelhas? Eu estou surtando aqui'", contou aos risos. Após receber mensagens de fãs, que perguntavam se ela estaria bem de saúde, Doja respondeu: "Eu estou bem, eu estou indo muito bem".