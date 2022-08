Simone passa por bateria de exames após aniversário do filho - Reprodução do Instagram

Publicado 05/08/2022 12:52

Rio - Simone Mendes deu um susto nos fãs após aparecer no hospital em uma foto publicada por seu marido, Kaká Diniz, nas redes sociais, nesta sexta-feira. A cantora, então, usou seu Instagram Stories para tranquilizar seus admiradores. A coleguinha explicou que está em uma unidade de saúde para fazer exames de rotina.

"Primeira bateria de exames. Sangue, depois endoscopia... um bocado de coisa. Não gosto de tirar sangue, sou cagona", comentou ela, em uma sequência de vídeos.

Há pouco mais de um mês, Simaria anunciou a pausa na carreira, deixando a irmã sozinha com a responsabilidade de cumprir a agenda da dupla. Recentemente, a cantora ainda deixou de seguir Simone e o perfil da dupla. As irmãs também tiraram as iniciais da dupla de seus perfis nas redes sociais, mas as contas profissionais seguem ativas.