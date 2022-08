Rafaella Santos se muda para a França - Reprodução do Instagram

Publicado 05/08/2022 11:14 | Atualizado 05/08/2022 11:16

Rio - Rafaella Santos, de 26 anos, está de mudança para a França. A irmã de Neymar Jr. publicou um texto em seu Instagram, na noite desta quinta-feira, informando sua decisão. A influenciadora digital postou uma foto no aeroporto e disse para os fãs que transformações e recomeços são necessários.

“Foi tudo tão rápido! Enfim. Despedida é sempre a parte mais triste de qualquer mudança. De qualquer partida! Dói bastante ficar separado de todos vocês. Mas a vida obriga a transformações e recomeços! Na verdade, é difícil sair da zona de conforto, onde tudo está em seu devido lugar e nos sentimos em casa. Acontece que minha missão é continuar meu caminho em uma estrada que fica distante do trilho de vocês. Mas em uma estrada ainda mais linda! Sentirei saudades”, disse Rafaella, que, logo depois, publicou uma foto da janela do avião.

Vale lembrar que Rafaella Santos está solteira. Ela confirmou o término do namoro com Gabigol através de sua rede social, no meado do mês passado. O relacionamento dos dois é marcado por idas e vindas.