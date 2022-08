Julia Gomes fratura a coluna - Reprodução de vídeo

Julia Gomes fratura a colunaReprodução de vídeo

Publicado 05/08/2022 10:16 | Atualizado 05/08/2022 10:30

Rio - A atriz Júlia Gomes, de 20 anos, fraturou a coluna após cair do palco de uma festa, na noite desta quarta-feira. A artista, que está internada, disse que sente muitas dores e deu mais detalhes sobre seu estado de saúde para os fãs através do Instagram Stories. Na manhã desta sexta-feira, ela receberá o laudo de sua ressonância magnética e saberá se vai precisar passar por cirurgia.

fotogaleria

"Eu estou bem. A coluna dói bastante, porque está fraturada. Ontem (quarta) eu estava em uma festa, dançando muito e cai do palco. Foi bem perigoso, mas eu não senti dor na hora da queda. Só fui sentir dor na hora que acordei (na quinta). Achei melhor vir ao hospital porque sabia que eu tinha batido a cabeça. Nos exames, descobri que estava com a coluna fraturada, especificamente a C5", disse ela. "Está doendo muito, vocês não tem noção", completou Júlia, na noite de quinta-feira.

Na manhã desta sexta, a atriz voltou à rede social para dar mais informações aos seus admiradores. "Ainda sinto muita dor, estou tomando remédio e esperando o médico entrar no quarto pra falar sobre o laudo da ressonância que eu fiz na madrugada de hoje".

Júlia Gomes já participou de duas novelas da TV Globo, “A Vida da Gente” (2011) e “Amor Eterno Amor” (2012). No SBT, ela integrou o elenco de "Chiquititas" (2014–2015). Além de atuar, a artista também canta. Ela já participou dos programas 'Qual é o seu Talento?', do SBT, onde saiu campeã, e 'The Voice Kids' (2016), da TV Globo.