Deolane Bezerra - Reprodução/Record

Deolane Bezerra Reprodução/Record

Publicado 04/08/2022 21:45

São Paulo - Deolane Bezerra negou que estará na próxima edição de "A Fazenda", que tem estreia marcada para setembro na Record. A advogada e influenciadora justificou a falta no reality para votar nas eleições presidenciais de 2022.

fotogaleria

No Twitter, a influenciadora escreveu: "Eu tenho que votar, meu povo! Mamãe precisa estar aqui para votar 13". A advogada é apoiadora do ex-presidente Lula (PT), que é candidato à presidência da República neste ano.

Eu tenho que votar meu povo!

Mamãe precisa estar aqui pra votar — Dra. Deolane ️ (@Dra_Deolane) August 3, 2022

Deolane é apoiadora ativa do ex-presidente nas redes sociais. Em abril, ela se encontrou com Lula e durante a participação no podcast "Fala Memo", ela disse não ter medo de perder seguidores por ser 'lulista'.

"O Lula trouxe para quem era pobre, como eu era na época, coisas que não eram acessíveis. Carro popular, ninguém tinha e passou a ter. Picanha, ninguém comia e virou normal na época dele. Faculdade, curso técnico? Ele fez um monte de coisa!", disse, na ocasião.

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.