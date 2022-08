Bárbara Borges - Reprodução de vídeo

Publicado 04/08/2022 16:48 | Atualizado 04/08/2022 16:54

Rio - Bárbara Borges, de 43 anos, relembrou os ensaios nus que protagonizou para a Playboy, em 2004 e 2009, em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabello. A atriz revelou que posou nua por conta do dinheiro e contou ter passado por episódios de assédio sexual devido à repercussão das publicações.

"Hoje falo com mais tranquilidade (sobre esse assunto), mas, durante um tempo, não segurei muita a onda da repercussão que foi. Mexeu muito com meu emocional. (Sofri) assédio masculino, algumas situações constrangedoras que vivi por acharem que uma mulher que posou para a Playboy tinha um valor (para fazer sexo)", lamentou Bárbara.

"Vivi situações em que fiquei em pânico. Propostas indecentes e atitudes. (Houve ocasião) de eu ser contratada para um trabalho, como garota-propaganda de alguma coisa, e o contratante querer uma noite comigo, achar que poderia ter uma noite comigo. Virar para mim e dizer: 'me dá um beijo agora. Você não é atriz? Não beija a boca de todo mundo?' Dentro do carro dele!", contou a loira.

"Durante muito tempo, eu não queria falar sobre a Playboy. Tomei um rumo em que não queria que me vissem mais pelo meu corpo. Entrei em pânico. Começaram a me colocar só em personagens que eram mulheres gostosonas, e não saía disso", acrescentou a atriz.

Na entrevista, Bárbara também deixou claro que posou nua por causa do dinheiro. "Fiz por questão financeira e fui muito motivada pela minha mãe, ela tem uma relação com a nudez muito natural. Por isso, eu fui. Mas vivi um término do namoro, não foi só por causa da Playboy, mas ouvi que tinha se decepcionado com a minha atitude, de não entender", entregou ela, que afirmou não ter se arrependido de ter feito os ensaios. "Não me arrependo absolutamente de nada que eu vivi".

