Publicado 04/08/2022 21:07

Rio - Whindersson Nunes foi questionado por um fã, nesta quinta-feira, sobre sua postura em encontros com mulheres depois de Caio Castro revelar sua insatisfação com a suposta obrigação que homens têm de pagar a conta. Respondendo uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, o youtuber demonstrou que não tem problemas em assumir os gastos com a amada.

"Racha a conta com 'muié' ou não?", quis saber um seguidor. "Eu já sou um nível de otário que tira até a habilitação dela se precisar", disparou Whindersson, dando um show de sinceridade. O humorista está solteiro desde o fim do noivado com Maria Lina Deggan, em agosto do ano passado.

A polêmica sobre a conta do jantar agitou as redes sociais na semana passada, após o ator Caio Castro afirmar que não gosta de se sentir "obrigado" a pagar as despesas de um encontro romântico. "Tem uma diferença entre você pagar a conta e você ter que pagar a conta. Me incomoda muito, muito, que é o que não quero, essa sensação de eu ter que sustentar, de eu ter que pagar, eu ter que isso… Eu tenho porr* nenhuma, pra começar", declarou ele, que foi criticado por famosas como Jojo Todynho, Mariana Rios e Deolane Bezerra.