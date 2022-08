Jô Soares toma a primeira dose da vacina contra a covid-19, em fevereiro de 2021. Esta foi uma das últimas aparições públicas do apresentador - Reprodução Internet

Jô Soares toma a primeira dose da vacina contra a covid-19, em fevereiro de 2021. Esta foi uma das últimas aparições públicas do apresentadorReprodução Internet

Publicado 05/08/2022 10:26 | Atualizado 05/08/2022 10:31

Rio - O apresentador Jô Soares, de 84 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira , em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês. A causa da morte ainda não foi divulgada. A última aparição pública de Jô Soares aconteceu em fevereiro do ano passado, quando ele foi fotografado ao tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19.

fotogaleria

Na imagem, Jô aparece no carro e mostrando seu cartão de vacinação. Ele tomou a vacina no estádio do Pacaembu, em São Paulo. "Alívio, um grande alívio. Vacinem, pelo amor de Deus", disse o veterano ao conversar com jornalistas na ocasião. Em abril de 2021, ele tomou a segunda dose.

Jô Soares estava afastado da TV há seis anos. Ele vinha dedicando seu tempo ao teatro e a literatura. O apresentador chegou a encenar "O Livro do Jô", em 2019, antes da pandemia, mas precisou interromper a temporada para cuidar da saúde.