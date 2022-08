Simone e o marido comemoram aniversário de 8 anos do filho, Henry - Reprodução Internet

Publicado 05/08/2022 09:11

Rio - A cantora Simone comemorou o aniversário de 8 anos de seu filho, Henry, com uma grande festa em São Paulo, na noite desta quinta-feira. Simaria, que vive uma crise na carreira com a irmã, prestigiou o aniversário do sobrinho. No entanto, ela e Simone não foram fotografadas juntas durante o evento.

O tema da festa de Henry foi inspirado nos dinossauros. Famosos como Gkay, Camila Loures, Daniela Albuquerque e Fabíola Gadelha marcaram presença no evento. Os fãs da dupla Simone e Simaria compartilharam alguns vídeos da festa nas redes sociais.

Há pouco mais de um mês, Simaria anunciou a pausa na carreira, deixando a irmã sozinha com a responsabilidade de cumprir a agenda da dupla. Recentemente, a cantora ainda deixou de seguir Simone e o perfil da dupla. As irmãs também tiraram as iniciais da dupla de seus perfis nas redes sociais, mas as contas profissionais seguem ativas.