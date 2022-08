Paula Fernandes desabafa sobre fake news - Reprodução / Instagram

Paula Fernandes desabafa sobre fake news Reprodução / Instagram

Publicado 05/08/2022 10:33 | Atualizado 05/08/2022 10:34

Rio - Paula Fernandes, de 37 anos, usou as redes sociais, na noite de quinta-feira, para desabafar com os seguidores após ser vítima de fake news. No Instagram, a cantora rebateu acusações falsas de que teria exigido uma cama de casal em seu camarim e refletiu sobre os perigos da disseminação de desinformação.

"Vocês sabem que meus últimos meses foram de muito trabalho", iniciou a artista por vídeo. "Muita coisa boa acontecendo nessa retomada dos shows e da minha agenda. Justamente por isso, resolvi dar uma pausa, uma semana de férias para descansar, viajar e repor as energias, já que tenho uma nova turnê em agosto", explicou.

Posteriormente, Paula alegou que sentiu necessidade de falar sobre as mentiras espalhadas pela web, que de certa forma, atrapalharam seu período de férias. "Me deparei com uma nova fake news. Confesso que não sabia se ria ou ficava indignada com a notícia que eu havia exigido uma cama de casal no camarim. É possível? E olha que já li várias. Essa conseguiu me surpreender. Quem inventa está querendo ganhar 5 minutinhos de fama. Mas dessa vez foi diferente, senti que precisava falar", afirmou.

"É extremamente preocupante. Eu acho que nós precisamos olhar cada notícia com mais carinho. Não sabemos a consequência disso. Vira mexe alguém está grávida, Larissa Manoela, Paolla Oliveira, a lista de mulheres é vasta. É revoltante! A gente precisa ser respeitada e ouvida. Minha resposta é para todos os que veiculam fake news, sem imaginar que do outro lado existe uma pessoa, uma vida e uma carreira. Basta!", concluiu a cantora.

