Jô Soares com o filho, Rafael - Arquivo Pessoal

Publicado 05/08/2022 12:23

Rio - O apresentador Jô Soares, que morreu nesta sexta-feira aos 84 anos , perdeu seu único filho, Rafael, no dia 31 de outubro de 2014. Autista, Rafael lutava contra um câncer no cérebro. Ele perdeu a batalha contra a doença aos 50 anos.

Rafael, fruto do primeiro casamento do apresentador, com Teresa Austregésilo, foi diagnosticado em 2013. Jô sempre teve uma postura discreta para falar sobre o filho. O rapaz chegou a participar, em 2011, de um programa da Rádio Globo, que costumava acompanhar.

Na ocasião da morte de Rafael, o apresentador falou sobre o assunto no "Programa do Jô". "A nossa abertura hoje vai ser um pouco diferente, porque na última sexta-feira (31), eu sofri o pesadelo de todo pai, a inversão da ordem natural das coisas, a perda de um filho. Meu filho Rafael esteve no mundo durante 50 anos e foi uma criança especial. Como era autista, permaneceu menino até o fim. Passou a vida inteira na realidade do próprio mundo. Corpo de adulto e alma de criança", iniciou.

"Adora música, tocava piano e seu amor era o rádio. O Derico, num gesto incrível, até chegou a gravar as vinhetas. E ele não tirava a rádio do ar nunca, até mesmo no aniversário dele, nem na hora de apagar a velinha. Vivia com entusiasmo e até mesmo com paixão. Tenho muito orgulho do meu filho e da Teresa, sua mãe, que foi minha grande companheira. Agradeço ao carinho de pessoas queridas, amigos e desconhecidos", completou.