Publicado 05/08/2022 13:26 | Atualizado 05/08/2022 13:40

Rio - Susana Vieira, de 79 anos, está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um hospital em Copacabana, Zona Sul do Rio. A atriz testou positivo para Covid-19, no dia 12 de julho, e está tratando as sequelas da doença no pulmão. A artista foi diagnosticada com leucemia, em 2015, e por isso necessita de maior observação. Na unidade de saúde, a veterana da TV tem recebido medicação intravenosa e passa bem. Ainda não há previsão de alta.

Em nota, enviada ao Dia, nesta sexta-feira, Susana tranquilizou os fãs. “Estou bem. A Covid deixou sequelas no pulmão e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada. Como tenho leucemia, é protocolo a internação em CTI. Com a medicação e fisioterapia, em breve, estarei em casa", declarou a artista, que fará 80 anos no próximo dia 23.