Susana Vieira faz pedido para Boninho após encontro com Ana FurtadoReprodução do Instagram

Publicado 09/07/2022 09:23 | Atualizado 09/07/2022 09:41

Rio - Longe das telinhas, Susana Viera aproveitou um encontro com Ana Furtado, nesta sexta-feira (08), para mandar um recado para o marido da apresentadora, Boninho. Através de um vídeo, a atriz não perdeu tempo e pediu para o diretor da TV Globo incluí-la em algum projeto dele.

"Boninho, você tem alguma coisa pra eu fazer dentro da sua programação? Porque eu estou fora das novelas, estou fora dos programas de auditório. Você tem alguma coisa pra eu fazer? Muito obrigada. Beijo, te amo", diz Susana no registro, compartilhado por Boninho, no Instagram. Na legenda, o diretor respondeu a veterana da TV: "Você pode tudo". Obrigada pelo carinho", comentou Susana.



Não demorou muito para os internautas reagirem a publicação. Muitos deles pediram a participação da atriz na próxima edição do 'Big Brother Brasil'. "Susana no BBB23 ia ser tu-do!", disse um usuário da rede social. "Ela é sensacional e ama o BBB, leva ela", pediu outro. "Coloca ela no BBB, vai ser sucesso", garantiu um terceiro.

A última novela que Susana fez foi 'Éramos Seis', da TV Globo. Na trama, ela interpretava Emília. Ano passado, a artista ganhou um quadro, 'Susana Sem Filtro', no programa 'Se Joga'. Desde o fim da atração, a atriz está afastada da programação global.

Veja o vídeo: