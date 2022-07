Ex-BBB Bárbara Heck e namorado beijam muito na praia da Barra

Rio - Bárbara Heck foi vista, na tarde desta sexta-feira, em clima de romance com seu namorado, Rick Maia, na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A ex-BBB trocou vários beijos com o amado e aproveitou para registrar o momento especial nos Stories do Instagram. "Nem sei o que é mais perfeito", brincou a modelo ao filmar o parceiro e a orla carioca.

Recentemente, Bárbara esteve envolvida em uma polêmica após Cauã Reymond interromper a festa de aniversário de Rick, chamando a polícia para pedir que os vizinhos diminuíssem o volume do som da comemoração. A ex-participante do "BBB 22" usou as redes sociais para garantir que a situação foi resolvida amigavelmente e fez um desabafo.

"O povo inventa umas histórias que não aconteceram, querem ver barraco, brigas entre as pessoas... Uma coisa que foi resolvida em um minuto. Eram 22h08 da noite, tudo foi conversado numa boa... Deu cinco minutos no máximo, meia-noite já acabou. A gente só cantou o 'parabéns' e foi para casa. Ninguém acabou com festa de ninguém ou com a paz. Foi tudo lindo e maravilhoso. Se as vidas de vocês estão chatas, não queiram colocar emoção na vida dos outros", disparou a ex-sister, nos Stories do Instagram.

Relatar erro