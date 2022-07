Pabllo Vittar - Reprodução/Instagram

Publicado 08/07/2022 18:54

Rio - Pabllo Vittar foi ao Twitter, nesta sexta-feira, para avisar que solucionou uma polêmica em que se envolveu com o cantor Zé Felipe. A cantora informou aos fãs que se reuniu com a equipe do YouTube para conversar sobre a suposta censura que o clipe de sua música "Bandida", em parceria com Pocah, sofreu da plataforma, mais de um ano depois do lançamento do vídeo.

"Minhas filhas, acabamos de sair de uma reunião com o YouTube Brasil e esclarecemos todo mal-entendido. Estamos juntos para que todas as vozes tenham seu espaço. Obrigada pelo apoio, amo muito vocês!", declarou a drag queen.

Minhas filhas, acabamos de sair de uma reunião com o @YouTubeBrasil e esclarecemos todo mal-entendido. Estamos juntos para que todas as vozes tenham seu espaço. Obrigada pelo apoio, amo muito vocês! — Pabllo Vittar (@pabllovittar) July 8, 2022

No último sábado, a cantora relembrou de quando divulgou o videoclipe para a música "Bandida", em novembro de 2020, e precisou trocar o final da palavra por um asterisco, após fãs relatarem problemas para encontrar o vídeo pela busca do YouTube. Nos Stories do Instagram, a artista questionou as diretrizes da plataforma depois de Zé Felipe lançar a música "Bandido", com MC Mari, sem enfrentar os mesmos obstáculos.

"Zé Felipe acabou de lançar uma música chamada 'Bandido'. A música é legal, mas o YouTube não restringiu ele. Está escrito lá 'Bandido', com todas as letras. Eu só fico muito triste quando eu vejo essa discrepância. Já que as diretrizes do YouTube são iguais pra todos, por que comigo sempre é assim? É só um desabafo mesmo. Às vezes, fica parecendo que as pessoas estão pegando no nosso pé, mas isso só dá mais força pra gente conseguir fazer nossos trabalhos. Isso me entristece muito", lamentou Pabllo, que chegou a levar uma alfinetada da mãe do cantor