Daniel Cady e o filho Marcelo Sangalo - Reprodução/Instagram

Daniel Cady e o filho Marcelo Sangalo Reprodução/Instagram

Publicado 08/07/2022 15:03

Rio - Daniel Cady aproveitou a sexta-feira (08) para malhar acompanhado do filho Marcelo, 12 de anos, fruto do casamento com Ivete Sangalo. Os dois ainda são pais das gêmeas Marina e Helena, de 4 anos. No registro, o nutricionista aparece sorridente junto ao primogênito na academia.

fotogaleria "Esse cara é a minha maior motivação de vida. Me cuido cada vez mais para passar o maior tempo possível ao seu lado. Qual a sua motivação de vida?", escreveu na legenda.

Recentemente, Ivete Sangalo compartilhou alguns cliques mostrando que os familiares têm o hábito de malhar juntos. As imagens foram publicadas antes do show comemorativo dos 50 anos da artista. "Todo mundo preparado para sexta! Família + saúde +amor = mainha conquista meio século!"