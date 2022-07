Tadeu Schmidt posa com Fernando Fernandes nos bastidores da TV Globo - Reprodução/Instagram

Publicado 08/07/2022 21:41

Rio - Tadeu Schmidt se encontrou com Fernando Fernandes, nesta sexta-feira, e parabenizou o apresentador de "No Limite" pelo desempenho no reality show. Ao postar uma foto da reunião no Instagram, o jornalista destacou o fato de que os dois tiveram experiências parecidas por terem estreado no comando de seus respectivos programas no mesmo ano.

"Olha que encontro nos bastidores da TV Globo! Parabéns, Fernando! Nós dois vivemos experiências bem semelhantes em 2022, né? Novidade maravilhosa e uma intensidade danada! E como é bom chegar ao fim do trabalho com essa sensação de missão cumprida! Sucesso, parceiro!", declarou Tadeu, que se destacou ao substituir Tiago Leifert no comando do "Big Brother Brasil".

Em seguida, o ex-apresentador do "Fantástico" falou sobre o novo projeto que causou o encontro entre os dois: "Eu e Fernando nos encontramos pra gravação da campanha do Profissionais do Ano… Em breve, estaremos com outra turma fera no mesmo filme… Aguardem!", finalizou ele.

Nos comentários, os fãs encheram os apresentadores de elogios e celebraram o encontro: "Dupla de milhões", disparou uma seguidora. "Dois excelentes profissionais. Parabéns!", acrescentou mais uma admiradora. "Arrasaram no comando de seus programas, melhores apostas da Globo nesse ano!", opinou uma terceira.

