Manoel Soares celebra primeira semana como apresentador do 'Encontro'Reprodução/Instagram

Publicado 08/07/2022 17:54

Rio - Manoel Soares usou suas redes sociais para comemorar o fim da primeira semana após sua estreia como apresentador do "Encontro", ao lado de Patrícia Poeta. Nesta sexta-feira, o jornalista compartilhou as fotos tiradas no programa matinal e agradeceu pelo apoio e carinho que recebeu do público.

"Encerrando a primeira semana de Encontro e estou como? Feliz da vida! Gostaria de agradecer mais uma vez por terem me dado a honra da sua companhia durante todas essas manhãs e por toda energia que eu senti, seja da plateia ou da galera de casa", declarou o comunicador na legenda da postagem feita no Instagram. Nos cliques, ele posa com sua parceira no comando do matinal, além de Michelle Loreto, Tati Machado e o cantor Rodriguinho.

Em seguida, Manoel falou sobre os planos para o fim de semana: "E já posso dizer que estou com saudade? Agora bora descansar, curtir a família, mas contando as horas pra gente se encontrar novamente na segunda-feira. Vocês são tudo de bom, amores!", finalizou.

Na última segunda-feira, Patrícia Poeta e Manoel Soares deram início à nova fase do "Encontro", substituindo Fátima Bernardes, que assumirá o comando do "The Voice Brasil". A mudança faz parte das reformulações na grade da TV Globo, compondo as "Super Manhãs". Além da troca no programa semanal, a partir deste sábado, Maria Beltrão, Rita Batista, Talitha Morete e Thiago Oliveira, passam a apresentar o "É de Casa".