Bruno Gagliasso falou sobre a relação conturbada com o irmão, Thiago Gagliasso, durante podcast - Reprodução

Bruno Gagliasso falou sobre a relação conturbada com o irmão, Thiago Gagliasso, durante podcast Reprodução

Publicado 08/07/2022 16:15

Rio - Thiago Gagliasso rebateu nesta sexta-feira (08) os comentários feito pelo seu irmão, Bruno Gagliasso, durante o podcast apresentado pela cunhada, Giovanna Ewbank, e Fernanda Paes Leme. No "Quem pode, pod", o ator revelou que se afastou do irmão por conta de "questões morais" e relembrou a mudança no bom relacionamento que eles tinham.

fotogaleria "Sempre fomos muito ligados. Uma das memórias mais lindas que tenho foi quando fui morar na Argentina, que foi muito difícil para mim, mas ele passou um mês comigo lá e foi o melhor mês que tive lá. Quando me perguntam qual foi o dia mais feliz da minha vida, um deles foi, sem dúvida, o nascimento do meu irmão [...] Hoje não consigo enxergar. Porque admiração, respeito, afinidade, hoje não sinto por ele. Mas o que eu sinto é o amor de irmão, isso nunca vai apagar. E a saudade de tudo o que a gente viveu", disse Bruno.

Thiago Gagliasso usou o Twitter para comentar a fala de seu irmão. "Meu querido irmão Bruno Gagliasso declarou em um podcast que o motivo dele não falar comigo não é a política, e sim por uma questão 'moral' porque hoje eu apoiar esse bosta (Jair Bolsonaro) sou eu não ter escrúpulos detalhe, vestido em uma toalha do Lula!", escreveu.

"Bruno meu querido irmão, seria um prazer enorme sentarmos juntos em uma mesa para um debate, posso mostrar com fatos o bandido que você apoia publicamente sem escrúpulos e a farra que sua turma fez com o dinheiro público na Rouanet que tal? Aceita ou vai sair de frouxo?", desafiou.

Bruno meu querido irmão, seria um prazer enorme sentarmos juntos em uma mesa para um debate, posso mostrar com fatos o BANDIDO que vc apoia publicamente sem escrúpulos e a farra que sua turma fez com o dinheiro público na rouanet que tal?

Aceita ou vai sair de frouxo? — Thiago Gagliasso (@thigagliasso) July 8, 2022