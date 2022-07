Sarah Poncio é clicada em clima de romance com novo namorado - Reprodução / Instagram

Publicado 08/07/2022 12:29

Rio - A influenciadora digital Sarah Poncio completou 25 anos de idade, na quinta-feira e ganhou uma festa surpresa do novo namorado, o também influenciador Gabriel de Oliveira Rodrigues, e da família. No Instagram, ela compartilhou alguns registros da celebração, onde aparece em clima de romance ao lado do rapaz.

"Obrigada pela surpresa", escreveu a influencer na legenda da foto em que aparece abraçada com Gabriel.

Posteriormente, Sarah elogiou o pai, Marcio Poncio, e a mãe, Simone Poncio. "Te amo, papai! Você estava o príncipe mais lindo hoje!", "Mamãe que mais parece irmã gêmea! Te amo, obrigada por tudo!", declarou após publicar imagens junto aos dois.

Também estavam presentes na comemoração de aniversário da influencer o irmão, Saulo Poncio, a ex-cunhada, Gabi Brandt e seus dois filhos, João, de 3 anos de idade e José, de 5 — ambos frutos do casamento com Jonathan Couto, de quem ela se separou em 2021.