Marido de Sandy, Lucas Lima passa por cirurgia na boca após ser diagnosticado com cistoReprodução/Instagram

Publicado 07/07/2022 21:49

Rio - Lucas Lima usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para revelar que passou por uma cirurgia na boca após ser diagnosticado com um cisto no local. O marido de Sandy compartilhou uma foto em que surgiu com o rosto cercado por compressas geladas e explicou que descobriu o problema de saúde após sentir dores fortes nos dentes.

"Há pouco mais de um mês eu senti uma dor gigante no dente que chegou a travar o maxilar, não conseguia abrir a boca. Corri pro dentista e depois de alguns exames vimos que meus sisos (que era pra eu ter tirado há 10 anos) estavam gigantes", contou o músico, na legenda da postagem.

Em seguida, Lucas desabafou sobre a preocupação ao descobrir o cisto: "Pelos sisos, até dava pra esperar até o fim do ano, mas apareceu um cisto ali. E por mais que seja comum e na maioria das vezes benigno (mesmo eu tendo problema com o termo 'cisto benigno', porque benigno mesmo é não ter cisto, né?), tu ouve a palavra 'biópsia', tu te apavora", confessou.

"Corri que nem um maluco para espremer dois meses de trabalho intenso em um (se explica o fato de que dei a pausa no Festival de Musiquinhas) e depois de um junho insano, numa cirurgia de 3 horas e pouco, arrancamos os quatro dentes monstruosos, tiramos o cisto e hoje chegou a biópsia: benigno", tranquilizou o cunhado de Junior Lima.

Com muito bom humor, o artista finalizou o texto falando sobre sua recuperação após o procedimento cirúrgico: "Tô com a boca arregaçada, passando o dia com a Elsa enrolada na cara pra desinchar e aliviar a dor, repousando e tô indo bem. Ainda tem um longo tempo de recuparação, mas a dor agora tá num nível suportável e estamos indo firme", afirmou.

Nos comentários, Lucas recebeu mensagens positivas de fãs e amigos que torceram por sua recuperação: "Caramba, que susto. Melhoras pra você, migo", escreveu Dani Calabresa. "Fique bem logo, craque", disse Tiago Leifert. "Boa sorte, amigão", desejou Fernanda Souza.

