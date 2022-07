Pabllo Vittar - Reprodução Internet

Rio - Pabllo Vittar surpreendeu os fãs, na tarde da última quarta-feira, ao revelar que tem desejo de abrir conta em uma plataforma de conteúdo adulto. Nos Stories do Instagram, a cantora abriu o jogo sobre a vontade de compartilhar suas fotos mais sensuais nas redes sociais, mas destacou o fato de ter seguidores menores de idade.

"Meninas, estou pensando seriamente em entrar em alguma plataforma para poder postar minhas fotos de calcinha, o que vocês acham? Não só minhas fotos de calcinha, mas minhas fotos mais quentes. Porque aqui no Instagram é 'paia' né, não vou ficar postando minhas fotos aqui. Aqui tem crianças, temos que respeitar as diretrizes do Instagram, né?", começou a drag queen.

Em seguida, a artista pediu a opinião dos fãs e adiantou um pouco do que pretende divulgar caso lance um perfil em um site de conteúdo adulto: "O que vocês acham? Me ajudem, estou na dúvida. Mas não necessariamente vou postar só fotos de calcinha lá, quero criar alguns conteúdos também direcionado para esse público nesse tipo de canal. Gente, eu sou assim, vocês me conhecem. Faz um tempo já que eu estou pensando nisso, me ajudem", completou.

