Fãs apontam excesso de edição em foto de Simone - Reprodução/Instagram

Fãs apontam excesso de edição em foto de SimoneReprodução/Instagram

Publicado 07/07/2022 17:46

Rio - Um registro de Simone, da dupla com Simaria, acabou chamando atenção dos fãs. Duas versões da mesma foto da cantora foram publicadas no perfil pessoal e também no da dupla, mas com um detalhe diferente. Os seguidores reclamaram do excesso de edição na foto compartilhada no Instagram das irmãs, que ela surge com a maquiagem mais carregada.



fotogaleria

"Vocês mexeram tando na foto que nem parece a Simone... uma pena. Ela é linda", afirmou um seguidor. "Ela já é maravilhosa, não precisa disso", defendeu outra.



Recentemente, Simone e Simaria ficaram no centro dos assuntos comentados na internet após discussões entre as irmãs e o afastamento de Simaria dos palcos por questões de saúde. O fãs se preocuparam com a possibilidade do fim da dupla.