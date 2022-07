Juliano Cazarré retoma gravações de 'Pantanal' após filha passar por cirurgia delicada - Reprodução/Instagram

Publicado 07/07/2022 17:43

Rio - Juliano Cazarré anunciou, nesta quinta-feira, que está de volta às gravações da novela "Pantanal". O ator de 41 anos usou as redes sociais para mostrar os registros no set de filmagens das cenas do casamento de Tibério (Guito) e Muda (Bella Campos). O ator tinha se afastado por alguns dias, enquanto acompanhava o tratamento de sua filha recém-nascida contra uma cardiopatia congênita rara

"Seguimos", escreveu Juliano na legenda de um vídeo que gravou nos bastidores do remake em que fez sucesso como o peão Alcides. Depois, o ator surgiu sorridente em um clique tirado ao lado dos colegas José Loreto, Gabriel Sater e Thommy Schiavo.

Na última quarta-feira, Cazarré celebrou a extubação da filha Maria Guilhermina, que nasceu no dia 21 de junho e foi diagnosticada com uma cardiopatia chamada Anomalia de Ebstein . A quinta herdeira do ator com a esposa, Letícia, precisou passar por uma intervenção cirúrgica no coração e já tem tido boas reações ao tratamento em um hospital de São Paulo. Hoje, o casal celebrou a primeira vez em que a pequena mamou no peito da mãe.

"Um dos dias mais felizes da nossa vida. Ontem, Maria Guilhermina mamou pela primeira vez, com muito sucesso! Hoje, mais uma vez, ela mamou de primeira e deu um show. A alegria da equipe ao redor é uma coisa linda de se ver, todos comemoram junto com a gente! Obrigada a todos pelas orações", declarou Letícia em postagem no Instagram.

Mesmo distante da família, Juliano fez questão de se declarar para a amada nos comentários da publicação: "Parabéns, mamãe. Você é a mulher mais forte que eu jamais conheci. Deus sonhou para mim a melhor esposa que eu poderia ter. Meu coração está aí com vocês duas. Parabéns, Guilhermina", disse ele.

