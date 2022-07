Rio - Juliano Cazarré usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira, para atualizar os fãs a respeito do estado de saúde de sua filha caçula, Maria Guilhermina. A criança, que nasceu no dia 21 de junho, sofre de uma cardiopatia rara, chamada Anomalia de Ebstein e precisou passar por uma intervenção cirúrgica no coração.