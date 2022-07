Juliette - Reprodução/Instagram

Rio - Após ser acusada de fazer campanha a favor de Lula em uma apresentação recente, Juliette usou o Twitter, na noite desta terça-feira (05), para se manifestar sobre o assunto. "A estratégia é tão óbvia. Só não enxerga quem não quer. Próxima pauta... vamos falar de coisa boa?", escreveu ela na rede social.

A estratégia é tão óbvia. Só não enxerga quem não quer.

Próxima pautaaa... vamos falar de coisa boa?! — Juliette (@juliette) July 5, 2022

A cantora e ex-BBB se tornou um dos nomes mais comentados nas redes sociais após o vereador Rubinho Nunes (MBL-SP) anunciar que está processando Juliette por supostamente realizar campanha a favor do pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em apresentação recente.

De acordo com o pré-candidato a deputado federal, Juliette teria incentivado o público a gritar o nome de Lula durante o show que realizou no São João de Caruaru, em Pernambuco, na madrugada do último domingo. "A 'artista' Juliete quis usar dinheiro público para cometer dois ilícitos eleitorais ao mesmo tempo: campanha antecipada e realização de showmício ao incentivar o público a gritos de apoio a Lula. Junto ao Guto Zacarias, processei esse absurdo! O dinheiro não vai ser utilizado para fazer campanha política de ex-presidiário", disse Nunes em postagem no Twitter.